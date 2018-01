Marinho confirma estudo para desonerar folha de salário O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou nesta quinta-feira os estudos do governo para desoneração da folha de salário. Segundo o ministro, o assunto é "consenso dentro do governo". Ele ressaltou, porém, que existem resistências de setores da economia e, por isso, a decisão pode demorar um pouco mais. "As empresas que têm alto valor agregado certamente terão encarecimento de custos, por isso uma parte gosta e outra não gosta (da idéia), mas é preciso pensar no que é bom para o conjunto do País", comentou o ministro. Depois de reunir-se na manhã desta quinta-feira, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou que o governo estuda de fato desonerar a folha de pagamento de empresas que são intensivas em mão-de-obra. Ele não citou nenhum setor específico, mas a indústria da construção civil é um exemplo que se encaixa nessa definição. O ministro não detalhou como vai se dar a desoneração e, segundo ele, foi apresentado um desenho pela área técnica da equipe econômica, mas que ainda não foi considerado bom o suficiente. A idéia é retirar da folha de salário as alíquotas de contribuição para o Sistema "S" (Sesi, Senai, Senac, Sesc, entre outros) que variam hoje entre 1,5% e 2,5% e parte da contribuição patronal para a Previdência Social (20%). Com a transferência para valores agregados (faturamento ou receita) das empresas, haveria um alívio de custos sobre a folha. Os setores da economia que empregam maior mão de obra seriam beneficiados e aqueles que têm reduzido seus empregados e elevado seu faturamento por força dos avanços tecnológicos pagariam mais tributos. Marinho, que anunciou nesta quinta os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), afirmou que é favorável a essa desoneração. "Sou da opinião de que aquilo que não é vinculado diretamente ao salário do trabalhador pode passar para o valor agregado. Penso que isso seria melhor para a sociedade brasileira e defendo isso historicamente", afirmou. Ele disse que o assunto está sendo discutido, mas disse que é cedo para confirmar se será realmente anunciado dentro do pacote de medidas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer adotar para incentivar o crescimento econômico do País. "Isso pode exigir uma negociação mais longa, mas o tema está colocado na mesa", afirmou. A matéria foi alterada às 16h, com acréscimo de informações.