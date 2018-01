Marinho diz que alta de juros agora seria ?uma loucura? O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, disse hoje que não há espaço para o Banco Central aumentar a taxa de juros, num cenário de crise. "Seria uma loucura", afirmou, quando questionado se haveria condições de elevar os juros para enfrentar reflexos, no Brasil, de uma crise da economia mundial. Segundo Marinho, é preciso ter espaço para uma redução, não para um aumento dos juros. Ele pediu mais ousadia do governo quanto à redução das taxas de juros. Disse, também, que não há espaço para aumentar, ainda mais, o superávit primário - arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais. País ainda é vulnerável, diz economista As afirmações foram feitas ao término da reunião de hoje do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). O economista José Carlos Braga, da Unicamp, também conselheiro do CDES e representante da sociedade civil no conselho, acrescentou que o Brasil ainda é vulnerável a crises externas. Isso, no entender dele, se deve ao fato de que o País não tem reservas internacionais em valor adequado para enfrentar turbulências e, também, ao peso do serviço da dívida externa sobre as contas do País. Apesar desse comentário, o economista reconheceu que, para alcançar um patamar mais confortável de redução de vulnerabilidade, será necessário mais tempo. "Isso é uma questão de médio e longo prazo", observou. "Não se consegue reduzir a vulnerabilidade e aumentar a credibilidade no curto prazo". Ele avaliou que, neste momento, o governo deve procurar garantir as condições de sustentabilidade do crescimento como condição de manutenção da estabilidade econômica. Na visão do economista da Unicamp, a estabilidade de preços poderá ser comprometida se não houver crescimento econômico, tanto no setor externo quanto no interno da economia brasileira.