Marinho diz que espera queda da Selic e da TJLP O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse há hoje que espera uma queda na taxa de juros básica da economia, a Selic, na reunião de hoje do Copom. "Eu espero que o resultado do PIB no terceiro trimestre ajude a sensibilizar os amigos do Copom a acelerar o corte de juros e garantir um crescimento maior", disse ele. O ministro acrescentou que espera também um corte na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), amanhã, na reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). "Se o Copom não cortar o juro hoje, sinaliza uma opção de crescer 3% no ano que vem. Se o CMN não reduzir a TJLP, ele também sinalizará a opção de crescer 3%", afirmou Marinho.