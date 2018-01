Marinho promete que mínimo será discutido ainda neste ano O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que ainda não iniciou a discussão, dentro do governo, do reajuste do salário mínimo para 2007, mas disse que ainda neste ano deverá conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com as centrais sindicais sobre o assunto. Marinho não confirma a informação do relator da Comissão Mista de Orçamento, senador Waldir Raupp (PMDB-RO), de que o governo decidiu manter o reajuste do mínimo para R$ 375 (hoje está em R$ 350), mesmo com os novos parâmetros para o orçamento de 2007, que reduziram a previsão da inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). "Não respondo pelo relator da comissão de orçamento. Eu ainda não tenho as diretrizes do presidente para dizer por onde vamos trabalhar. Por enquanto o que está na LDO é isso", afirmou Marinho. Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o reajuste salarial pode variar entre R$ 365 ou 368, dependendo do crescimento do PIB, até o final do ano. Segundo Marinho, a reposição da inflação está expressa na LDO e isso não será problema. Ele disse que não sabe se é possível dar um aumento acima da proposta orçamentária. "Não sei, vamos discutir", afirmou o ministro, depois de participar da reunião do Conselho Nacional de Economia Solidária. Economia solidária Marinho disse que pretende dialogar duramente com bancos públicos, como o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal sobre a definição de metas de investimento em projetos de economia solidária. "Tem que colocar como meta para ser executada pelo gerente, lá na ponta", disse o ministro, depois de participar da reunião do Conselho Nacional de Economia Solidária. Sem citar nomes, Marinho disse que um dos bancos públicos não demonstrou muito interesse em operar essas linhas de crédito para pequenos empreendedores. "Mas quem disse que o banco, do ponto de vista comercial, vai dizer que tem ou não interesse? Isso é política de governo e tem que ser executada", afirmou. Segundo ele, os bancos não estão acostumados a atender esse segmento."Não estou pedindo para a Caixa, o BNDES e o Banco do Brasil perderem dinheiro com isso", disse o ministro, lembrando que as instituições financeiras preferem muitas vezes se relacionar com grandes correntistas do que com os pequenos. "Então, às vezes para o banco, do ponto de vista econômico, não seria interessante. Mas os bancos públicos têm obrigação de fazer política de governo", reiterou.