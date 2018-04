Marinho reunirá Fórum Nacional da Previdência na terça O novo ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, comandará na próxima terça-feira, dia 10, a terceira reunião do Fórum Nacional de Previdência Social. Neste encontro, representantes dos empresários, governo e trabalhadores vão ouvir apresentações de especialistas com comparações sobre as regras de concessão de aposentadorias e pensões em vários países do mundo. Também receberão panoramas sobre as reformas já implementadas ou que estão em transição nesses países. Outro tema que será discutido é a diferenciação de regras para benefícios existente entre homens e mulheres. Pelas regras atuais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), homens podem se aposentar comprovando 35 anos de contribuição e as mulheres, 30 anos de contribuição. Na modalidade por idade, homens têm que atingir 65 anos de idade e mulheres, 60 anos. Serão realizadas quatro palestras pela manhã, a partir das 9h, aos membros do Fórum, por especialistas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). À tarde, os especialistas falarão ao Fórum sobre as mulheres e a previdência social. O Fórum foi instalado em março e faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) lançado pelo governo em janeiro. A meta é que o Fórum apresente propostas de uma reforma previdenciária que entrará em vigor para as próximas gerações de trabalhadores.