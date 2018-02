Marinho vai se reunir com diretoria da Volks em Brasília O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reúne-se na segunda-feira, 28, em Brasília, com a diretoria da Volkswagen, informou a assessoria de imprensa do Ministério. Também participarão do encontro a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o presidente do BNDES, Demian Fiocca. Ao chegar para a reunião do conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), nesta quinta-feira, 25, o ministro Marinho informou que tinha recebido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a determinação para que discutisse com a direção da Volkswagen a ameaça da empresa de fechar uma fábrica no Brasil caso os trabalhadores não aceitassem a redução dos benefícios. Marinho disse que, no seu entendimento, não cabe financiamento do BNDES para uma empresa que vai fechar uma unidade. Ele classificou de chantagem de negociação com os trabalhadores a ameaça da direção de fechar uma fábrica.