Mario D’Andrea, da Dentsu, vai presidir júri em Cannes Lions

D’Andrea chega ao cargo de presidente de um júri com experiência em Cannes. Ele já foi jurado em três ocasiões diferentes. Em 2006, fez parte do time da categoria Radio; em 2012, ajudou a escolher os vencedores em Titanium & Integrated (considerada a mais importante categoria do festival); e, em 2013, participou da equipe de Promo & Activation.

A equipe de presidentes de júri de Cannes Lions 2017 foi divulgada ontem. O CEO da Lions Festivals, José Papa Neto, anunciou ontem os nomes dos líderes de 16 categorias das 24 categorias que distribuem prêmios no festival – outros presidentes de júri devem ser anunciados em breve.

“Cada membro dessa elite da indústria sabe reconhecer a excelência criativa, pois eles têm sido a força por trás de trabalhos premiados ao longo de suas carreiras”, disse o executivo, em comunicado.

Em entrevista ao Estado, nesta quinta-feira, 26, D’Andrea afirmou que o rádio foi a mídia tradicional que melhor se adaptou ao meio digital, sabendo aproveitar as possibilidades oferecidas pela tecnologia. “Hoje, é fácil ouvir uma rádio de São Paulo em qualquer lugar do mundo, é possível assistir aos DJs pela internet e também ter uma estação em formato de app, no celular”, explica. “E o que mais é o Spotify (serviço de streaming de música) do que uma espécie de rádio?”

Para o publicitário, um presidente de júri deve promover o bom convívio entre os membros da equipe. “São pessoas de várias partes do mundo e que, na maioria das vezes, nunca se viram. É necessário criar um ambiente em que ninguém se iniba em dar opinião.”

Categorias. Entre os presidentes de júri já anunciados para Cannes Lions 2017 estão a vice-presidente global de criação da americana Wieden+Kennedy, Colleen DeCourcy, que julgará a categoria Cyber Lions; Bruno Bertelli, vice-presidente global de criação da Publicis Worldwide, que vai liderar o júri de Outdoor Lions; e Khai Meng Tham, vice-presidente global de criação da Ogilvy & Mather, em Titanium & Integrated.