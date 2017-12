Marítima assume controle do estaleiro Eisa A Marítima Petróleo divulgou comunicado informando oficialmente ter assumido o controle acionário do estaleiro Eisa, em Niterói (RJ), ao adquirir as ações do Jurong Inc., empresa com sede em Singapura. A Marítima concederá coletiva hoje à tarde, com o seu presidente, German Efromovich, na sede da empresa no Rio de Janeiro, para divulgar os detalhes do negócio.