Marítima confirma descoberta de indício de petróleo A Marítima confirmou hoje à Agência Nacional de Petróleo (ANP) a descoberta de indícios de hidrocarboneto em terra no poço 1-MPE-5DP-BA, na localidade Pau Lavrado, município de Catu, na Bacia do Recôncavo Baiano, a cerca de 120 km de Salvador. O hidrocarboneto é um indicativo da existência de petróleo. Em nota enviada à imprensa, a empresa informou que o bloco foi adquirido pela Marítima na Segunda Rodada de Licitações da ANP, realizada em junho de 2000. A Marítima possui outro poço na região, onde também haviam sido encontrados índicos de hidrocarbonetos. O primeiro poço está sendo verificado com sondas. Pelas características geológicas da região estima-se que as descobertas estejam relacionadas a óleo e não a gás, embora isso não seja possível determinar ainda. A empresa informou que fará testes em uma região de arenitos na formação geológica Sergi, na profundidade de 2094 metros, numa espessura de 30 metros. Isso permitirá verificar a capacidade de produção do poço e a especificação do hidrocarboneto. Além dos dois poços de Catu, a Marítima possui pequena produção de óleo e gás na Bacia de Alagoas.