Martus prevê US$ 22 bi de investimento externo para o Brasil O ex-ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares, afirmou hoje que o Brasil deverá receber este ano pelo menos US$ 22 bilhões em investimentos estrangeiros diretos. "O País é estável política e economicamente e tem um mercado com grande potencial de crescimento", afirmou o ministro ao sair de almoço com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Segundo ele, a estabilidade econômica e política são condições primordiais para que haja investimento no País. "Não existe investimento onde não há estabilidade política e econômica".