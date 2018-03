Massa salarial na indústria cai 3,17% em janeiro A renda do trabalhador da indústria de transformação em janeiro deste ano foi corroída pela inflação acumulada dos últimos meses. A avaliação é do economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Flávio Castelo Branco, que divulgou hoje os indicadores industriais referentes a janeiro . A pesquisa mostra que a massa salarial real teve queda de 3,17% em janeiro ante dezembro/2002; houve retração de 0,86% no indicador dessazonalizado (que exclui as influências específicas ao período) e recuo de 4,68% ante janeiro de 2002. "Foi o único indicador, na pesquisa, que não apresentou sinais de estagnação no mês, e sim de queda", disse. Ele disse que é possível atribuir à inflação os resultados negativos da renda, visto que o pessoal empregado no setor se manteve estável em janeiro ante dezembro (e com alta de 1,01% na comparação com janeiro de 2002), e as horas trabalhadas na indústria aumentaram 2,74% em janeiro ante dezembro. Houve ainda elevação de 1,73% quando comparado com janeiro do ano passado. "A inflação é o principal problema para a renda." disse. Recuperação depende do rumo dos juros A recuperação dos níveis da atividade industrial do País, atualmente em estagnação, ainda vai demorar a acontecer, e dependerá principalmente se o Banco Central vai continuar ou não a aumentar juros. A avaliação é do economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Flávio Castelo Branco. "Juros altos tornam o crédito mais caro, causam retração na demanda e recuo nas encomendas da indústria ", disse. A CNI apostava em alta de vendas no desempenhos da indústria ainda no primeiro semestre, ma s esta expectativa já está descartada, após os dois aumentos da taxa básica de juros (a Selic) efetuados este ano, de 0,5 ponto percentual, em janeiro e de um ponto percentual em fevereiro - o que elevou a Selic para 26,5%. "Acredito que não vamos ver esta recuperação tão cedo quanto esperávamos. Ela vai tardar a aparecer e vai depender do timing da política monetária para elevar ou não os juros - o que depende do comportamento da inflação", disse. "Mas acredito em recuperação ainda em 2003, porém mais suave do que as retrações e mais para o final do ano - dependendo das decisões do BC", completou, não descartando ainda pequenas variações negativas nas vendas reais ao longo do ano. Hoje, a CNI divulgou os indicadores industriais referentes a janeiro, que continuam a mostrar sinais de estabilidade em praticamente todos os indicadores. Segundo ele, o resultado de estagnação já era verificado no desempenho de dezembro. "Mas este resultado de janeiro já mostra mais o impacto da escalada nos juros", disse. As vendas reais da indústria apontavam queda de 3,16% em janeiro ante dezembro; porém, no índice dessazonalizado, o percentual de queda é de 0,1%. Ele explicou ainda que a alta de 2,81% nas vendas reais em janeiro em comparação com igual mês do ano pass ado deve-se ao aumento no volume de exportações, no primeiro mês do ano. "Estamos exportando mais do que em janeiro do ano passado", disse, lembrando que isso se deve basicamente à desvalorização cambial do real perante ao dólar, no período, o que torna as vendas externas bem lucrativas para o empresário brasileiro. Copom deve interromper alta de juros na próxima reunião O Banco Central não será ousado o suficiente para efetuar corte de juros, na próxima reunião do Copom, e deverá manter a taxa básica de juros (Selic) em 26,5%, na avaliação do economista Flávio Castelo Branco. Ele explica que o BC provavelmente efetuará "uma parada técnica, para ver o efeito das medidas anteriores (na inflação)". As medidas elevaram a selic para 26,5%. Apesar de considerar a meta do governo de inflação de 2003 de 8,5% "um pouco ambici osa", Castelo Branco informou que a CNI está estimando desaceleração na inflação. "A renda do trabalhador está caindo há muito tempo. Ela (a renda) não tem como acompanhar este ritmo de preços altos", explicou, observando que a tendência natural seria a de desaceleração. Para o economista, esta perspectiva também vai contribuir para que o BC não eleve a selic na próxima reunião do Copom. Ele informou ainda que a meta do governo de crescimento de 2,8% para este ano não é factível para a CNI. "Acreditamos em crescimento de 2% este ano. Esta previsão é de dois meses. Agora o ambiente está hostil, tanto no cenário externo (com a possibilidade cada vez mais real de guerra no Oriente Médio) como no cenário doméstico (devido à inflação e retração de demanda)" , disse, não informando porém se isso levará a CNI a rever esta projeção.