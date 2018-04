Massageadores elétricos serão melhor avaliados A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reavaliou os critérios para registro de massageadores elétricos. A medida foi tomada depois que a Agência recebeu relatos de pessoas que sofreram queimaduras nos Estados Unidos ao utilizar esse tipo de aparelho. No Brasil, já houve um caso de queimadura relatado à Anvisa. Com as novas regras, a Anvisa pretende tornar mais criterioso o processo de registro do produto para, assim, ter mais informações sobre seu funcionamento e riscos. A Agência também está intensificando a fiscalização das propagandas de venda desses produtos veiculadas na TV, em sites e revistas. Eles funcionam por meio de contrações eletrônicas que estimulam os músculos, enrijecendo a musculatura. Geralmente associadas a artistas e esportistas, elas mostram resultados rápidos para emagrecimento, modelagem do corpo e mudanças estéticas atribuídos aos eletroestimuladores. No entanto, a capacidade desses produtos é comprovada somente para massagens e enrijecimento muscular. De acordo com a Resolução nº 1.554, os aparelhos de estímulo elétrico serão classificados como produtos para saúde registrados, que devem apresentar documentação que comprove que o massageador é seguro (não provoca choques ou queimaduras) e eficaz (massageia e, em alguns casos, proporciona efeitos estéticos). Antes, esses produtos eram cadastrados, recebiam análise documental, mas não informavam à Anvisa detalhes de seu funcionamento. Quem já tem esse tipo de aparelho registrado deverá comprovar a documentação necessária, sem pagamento de taxas, no período de seis meses. A empresa que não complementar as informações exigidas terá cancelada a autorização de comercialização do produto, que se tornará irregular e proibido.