Mastercad lança cartões para público jovem Está previsto para o próximo mês o lançamento de dois cartões da MasterCard: o MasterCard Teen e o MasterCard Geração X para o público jovem. O primeiro é destinado ao público adolescente de 10 a 19 anos e funcionará como uma mesada. A aquisição deve passar pela aprovação dos pais, que poderão monitorar a conta de seus filhos, escolhendo também a conta em que será efetuado o débito e de que forma, se mensal, quinzenal etc. Será possível receber depósitos de outras pessoas. O segundo pretende atender o público na faixa de idade entre 20 e 35 anos, que estão começando sua carreira profissional. O cartão possui a função dupla de débito e crédito no mesmo plástico. Imagens dos cartões poderão ser obtidas no site da MasterCard (www.mastercard.com.br). Em breve, o usuário também poderá obter informações sobre promoções exclusivas e a relação de instituições que oferecerão o cartão.