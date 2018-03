Mastercard assina contrato para a Copa 2006 A administradora de cartões de crédito Mastercard, com faturamento bruto de US$ 1,1 trilhão no ano passado, anunciou hoje, em Berlim, a assinatura de um contrato milionário de patrocínio da Copa 2006, na Alemanha, e da Eurocopa 2004, em Portugal. Pelé continua como garoto-propaganda da Mastecard, que assinou o acordo com o presidente da Fifa, Joseph S. Blatter, o presidente da UEFA, Lennart Johansson, e o 1º vice-presidente da Conmebol, Eugenio Figueredo. Três vezes campeão da Copa do Mundo e porta-voz mundial da MasterCard, Pelé participou da cerimônia esta manhã em Berlim.