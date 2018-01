Mastercard e Tam: parceria e vantagens De agosto a novembro deste ano, a MasterCard e a TAM Viagens estarão oferecendo vantagens especiais em pacotes turísticos aos seus clientes. Entre eles, destaca-se o parcelamento do valor em até 4 vezes sem juros no cartão MasterCard, além de passagens aéreas gratuitas para qualquer lugar do Brasil, na compra de destinos internacionais. A parceria ainda oferece créditos de pontos de fidelidade TAM para os destinos nacionais e kit de viagens TAM para todos os passageiros. Essas ofertas fazem parte do lançamento do MasterCard Destinations, programa internacional que incentiva a utilização do cartão de crédito MasterCard e incrementa a rentabilidade deste negócio ao emissor. O primeiro acordo feito pela empresa neste projeto foi com a TAM Viagens.