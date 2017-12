Mastercard: sistema de segurança para Internet Os portais de Internet que operam com cartões Mastercard passarão a contar com um sistema adicional de segurança que garante a confidencialidade dos dados. A previsão é que dentro de 90 dias a empresa já tenha 600 sites utilizando o sistema. No Brasil há 755 lojas virtuais, sendo que 60% desse total operam com cartões Mastercard. O processo de migração desses sites para nova plataforma foi iniciado em dezembro, com adesão das Lojas Americanas, amélia.com.br, Zip Net, Terra Ofertas e Magazine Luiza, que movimentam cerca de 60% das transações realizadas na rede.