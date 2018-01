Material de construção tem o maior aumento do real Os materiais de construção sofreram aumento recorde no Estado de São Paulo em novembro: 4,95%. Trata-se do maior reajuste de preços em um único mês, em oito anos de Plano Real, conforme o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon-SP). "Houve materiais que subiram até 15%", afirmou a gerente de Economia da entidade, Ana Maria Castelo, à Agência Estado. Ela disse que, desde agosto, o preço dos materiais estão se acelerando, com reajustes acima de 1%. Em outubro, a cesta básica de materiais - composta por 30 itens, de um total de 70 insumos pesquisados - subiu 2,80%, caracterizando-se como a maior alta desde maio de 1995. Em julho, os materiais acumulavam alta de 2,97% no ano. A porcentagem passou para 6,10% em setembro, 9,07% em outubro e chega agora a 14,47% em novembro. Para provar que os materiais dispararam em 2002, a economista lembra que, no acumulado de 12 meses, o índice chega a 15,56%. "A maior parcela ocorreu neste ano", disse. Entre os insumos que mais preocupam o setor estão o cimento, aço e vidro. "Em conjunto, eles representam 25% dos custos de materiais de uma obra", disse Ana Maria. No mês passado, o cimento aumentou 9,97%, o aço, 11,57%, e o vidro, 14,67%. No acumulado de 12 meses, os índices ficaram em 27,96%, 29,81% e 32,33%, respectivamente. Segundo a economista, o momento é de inflação generalizada e os fornecedores de materiais também estão pressionados, precisando repassar parte dos custos. "Não se pode negar isso, mas, em outros segmentos econômicos, fornecedores e clientes estão negociando os reajustes", disse. "Na construção civil, não está havendo essa negociação". Para Ana Maria, o mais preocupante é que os reajustes chegam em um momento de fragilidade dos construtores, com queda da produção e perspectivas desanimadoras para este ano. Com o aumento dos materiais, o Custo Unitário Básico (CUB) residencial fechou novembro em alta de 2,21%, acumulando 11,26% no ano e 11,68% em 12 meses. Em valores, o CUB abre dezembro em R$ 705,45 por m². Os números são válidos para o CUB representativo do Estado - isto é, edificações residenciais de oito pavimentos, apartamentos de dois dormitórios e padrão de acabamento normal (H8-2N).