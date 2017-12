Material escolar: compre sem medo Algumas escolas costumam pedir a lista de material dos alunos por semestre. A técnica de estudos especiais da diretoria do Procon, Regina Custódia, diz que essa estratégia beneficia o consumidor, já que a relação de itens costuma ser menor e há menos desperdício de material. Entre as recomendações básicas, o Procon sugere aos pais que façam um balanço do que ainda pode ser aproveitado do 1° semestre. Evite comprar em camelôs, pois a garantia do produto é zero. Regina lembra, ainda, que pesquisar preços é fundamental e as compras em grupo podem acarretar em uma boa economia. "Pechinchar é um ato saudável", lembra a técnica. Confira os 10 passos para economizar nas compras de material escolar: 1- Pesquise os preços. No início do ano, segundo pesquisa do Procon em 20 lojas, as diferenças de preços chegaram a 520%. 2- Verifique a forma de pagamento. Nas compras a prazo, verifique as taxas de juros cobradas. No pagamento à vista, pechinche e tente obter um desconto. 3- Cuidado com as promoções. Nem sempre uma loja que oferece 50% de desconto tem o melhor preço. Não se deixe levar apenas pela propaganda. Continue pesquisando. 4- Reuna-se com outros pais. Como a quantidade de material é maior, comprando em grupo, as lojas podem dar descontos consideráveis. 5- Compre apenas o necessário. 6- Nem sempre o que é mais caro é melhor, e nem sempre o mais sofisticado atende à todas as necessidades. 7- Verifique na embalagem todas as informações sobre o produtos, como prazo de validade, selo de garantia e segurança, fabricante, riscos que oferece etc. 8- Exija sempre a nota fiscal. Ela é importante também na hora da troca do material, que é bom lembrar, só é obrigatória em caso de defeito no produto. 9- Cuidado com o cheque pré-datado. Para efeitos legais ele não existe. Para se garantir, escreva no verso do mesmo a data de pagamento, que também deve constar na nota fiscal. 10- Ninguém é obrigado a adquirir o pacote de material na própria escola, mesmo que ela tenha a lista disponível. O consumidor tem o direito de comprar onde achar melhor.