Material escolar: dicas e cuidados para a compra O início do ano letivo está próximo e a lista de material escolar é a principal preocupação dos pais na volta às aulas. Uma lista extensa pode pesar bastante no orçamento da família. Para evitar prejuízos antes da compra, técnicos da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) fazem algumas recomendações aos consumidores. O primeiro passo, de acordo com a técnica da área de produtos do Procon-SP, Maria Cecília Rodrigues, é reaproveitar os materiais não utilizados no passado. Segundo a técnica, fazer uma pesquisa de preços em várias papelarias e livrarias, supermercados e na Internet também pode proteger o bolso dos pais. "É necessário pesquisar em várias lojas e regiões, pois os preços variam muito", explica. Com o objetivo de reduzir os gastos logo no início do ano, o consumidor também pode levantar a necessidade desse material ao longo do ano junto à escola. Dessa forma, segundo Maria Cecília Rodrigues, os pais poderão dividir o gasto com a lista do material escolar comprando parte da lista no primeiro semestre e outra parte no segundo semestre, conforme a necessidade da criança na escola. Outra dica importante para o consumidor economizar antes de efetuar a compra do material escolar é a de reunir-se com outros consumidores que possuem a mesma lista e procurar os revendedores atacadistas. "Eles costumam vender produtos em caixas fechadas e com preços mais baixos", ressalta a técnica do Procon-SP. Ela diz que vale a pena os consumidores se reunirem mesmo para comprar os materiais no varejo, pois é maior a possibilidade de negociar descontos e financiamento no pagamento. Escola tem obrigação de fornecer lista de material Muitas escolas têm convênios com livrarias e papelarias para fornecimento do material escolar ou realizam a revenda dos produtos nos próprio estabelecimento de ensino. O coordenador de serviços do Idec, Marcos Diegues, diz que o consumidor não é obrigado a comprar o material na escola. "De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva", alerta. Segundo o artigo 39, nenhum serviço deve ser imposto ao consumidor. Se a escola se negar a fornecer a lista de materiais, os pais devem procurar os órgãos de defesa do consumidor. "Os pais têm todo o direito de exigir a lista. Se a escola não apresentá-la, poderá sofrer fiscalização das instituições de proteção ao consumidor e terá que fornecê-la", explica Diegues. Taxas devem estar relacionadas em contrato Algumas escolas cobram taxas extras na primeira mensalidade. Elas referem-se aos cursos de línguas, material de limpeza, xerox, curso de informática etc. De acordo com a técnica do Procon-SP, estas taxas devem ser combinadas antes da assinatura do contrato com a escola. "A instituição não pode obrigar o aluno a pagar por qualquer serviço. Já as atividades essenciais, que constam em currículo, caso tenham taxas extras, precisam estar relacionadas em contrato, assim como a forma de pagamento", explica. Há também algumas escolas que cobram uma taxa específica para a lista de material. O Procon-SP esclarece que isso não é ilegal. Porém, os pais podem exigir a relação completa, com a especificação de todos os itens para que se tenha conhecimento do que, de fato, está sendo pago. "Com a lista em mãos, eles também podem comprar o material em qualquer papelaria ao invés de pagar pela taxa. Não há nada que os obrigue a pagar a taxa", esclarece a técnica. De acordo com Maria Cecília, caso os pais não concordem com qualquer cobrança de taxa, eles devem inicialmente discutir o pagamento com a escola. Se o impasse não for resolvido, a melhor saída é procurar um dos órgãos de defesa do consumidor de sua cidade. Consumidor deve evitar produtos de camelôs Os pais devem também estar atentos à qualidade dos produtos. O Idec orienta: os materiais tóxicos e pontiagudos devem ser evitados, assim como as compras em camelôs e ambulantes. "Eles não oferecem nota fiscal e os produtos não têm procedência, oferecendo perigo às crianças", avisa Diegues. Após realizar a compra, o consumidor deve exigir a nota fiscal com todos os produtos discriminados. Essa é a recomendação da técnica do Procon-SP. Ela explica que, em caso de problemas com os produtos comprados, sejam eles nacionais ou importados, o consumidor tem 30 dias para reclamar sobre defeitos nos produtos não duráveis e 90 dias para os produtos duráveis.