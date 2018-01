Material escolar: diferença de mais de 100% A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, realizou pesquisa de preços do material escolar nos dias 15 e 16/1/2001 em 15 estabelecimentos da capital paulista. Foram pesquisados os preços de 17 itens (ver tabela abaixo), sendo coletados os três menores preços de cada produto comercializados nos estabelecimentos. Considerando a compra pelo preço médio dos três menores encontrados na loja de uma unidade de cada produto que compõe a lista, o consumidor gastaria R$ 30,75. Por outro lado, se for levado em consideração o menor preço encontrado para cada item, o gasto seria de R$ 15,11, representando variação de aproximadamente 104% em relação ao preço médio. A maior diferença entre menor preço e preço médio foi de R$ 3,03 para o caderno universitário - capa dura - espiral - 200 folhas - 10 matérias: o preço médio foi de R$ 7,03 e o menor, R$ 4,00. Esse também foi o produto mais caro entre os 17 avaliados pela pesquisa. Os técnicos do Procon-SP frisam que a pesquisa serve como referência de mercado, cabendo ao consumidor avaliar a relação preço/qualidade para poder fazer a melhor compra dentro de suas possibilidades. Qualidade, preço, proximidade do local de compra, facilidades de pagamento, entre outros itens devem ser avaliados no momento da escolha tanto do material como do estabelecimento. Produto Preço Médio (R$) Menor Preço (03 menores preços coletados) Valor (R$) Local Modelo/Marca do produto Lápis preto nº 02 (redondo) ? unidade 0,20 0,10 Lola-mar/ Momotaro Labra/ Greencastle ? faber castell Lápis de cor (redondo) caixa grande com 12 cores 3,00 1,20 Armarinhos Fernando Friendship Giz de cera - caixa pequena com 12 cores fino ("comum") 0,99 0,45 Armarinhos Fernando Cód.011 ? delta Caneta hidrográfica - conjunto com 12 cores (comum/fina 3,91 1,00 Momotaro Fine Point Makers Caneta esferográfica cristal (azul, vermelha ou preta) - unidade 0,40 0,20 Supercap ita ? itallbras Apontador de lápis - simples (com depósito plástico) - unidade 0,73 0,30 Artesco ap 100/17 pt ? hansa Borracha branca - látex (medidas aprox.: 31x21x7 mm) - unidade 0,18 0,08 Paulista/ Supercap rb - red bor zap-40 ? zap Borracha bicolor (medidas aprox.: 44x16,5x6 mm) - unidade 0,22 0,15 Guarani/ Papelivros av-40 ? helios carbex va 40 ? pelikan Cola bastão - 10 g - unidade 1,83 1,10 Momotaro Cascolar ? alba Cola branca lavável - 40 g - unidade 0,56 0,30 Supercap Brasil escolar ? Imper Col Régua plástica cristal - 30 cm - unidade 0,36 0,10 Supercap Waleu Tesoura escolar s/ponta - (cabo plástico) ? unidade 1,90 0,50 Unilivros Ggarcia & Ggarcia Papel sulfite 0,75 g (215x315 mm) - cento 2,18 1,54 Armarinhos Fernando Chamequinho ? Cchampion Caderno universitário - capa dura - espiral- 96 fls. - 01 matéria 3,99 1,90 Lola-mar Jump ? Foroni Caderno universitário - capa dura ? espiral- 200 fls. - 10 matérias 7,03 4,00 Artesco Looney Tunes ? Caderbrás Caderno brochura 1/4 - capa dura ? 96 fls. 2,24 1,59 Artesco Caderfix ? spiral Caderno brochura 1/4 - capa flexível- 96 fls 1,03 0,60 Supercap Credeal Telefones das lojas: Caravelle - 6973-3124 Valparaizo- 6221-8900 Lola-mar - 6977-0882 Papel dobrado - 3845-8760 Artesco - 5084-1599 Momotaro - 5549-5052 Teófilo - 295-5215 Armarinhos Fernando - 6693-0710 Paulista - 6671-5193 Guarani - 3831-9122 Supercap - 3831-9968 Pauta - 3812-4261 Camicado - 227-3372 Unilivros - 3107-1035 Papelivros - 222-4558