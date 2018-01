Material escolar: Idec alerta para "surpresas" Depois da correria com a compra de materiais escolares, muitos pais podem chegar em casa e ter uma surpresa ao verificar que alguns produtos estão danificados ou não vieram com o peso ou a quantidade indicada. De acordo com o coordenador de Serviços Associados do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Marcos Diegues, mercadorias que não apresentam defeitos só podem ser trocadas mediante um acordo entre o fornecedor e o consumidor. "Se houve engano na compra, por exemplo, e o produto está em perfeitas condições, o fornecedor não é obrigado a substitui-lo", diz. No caso de produtos danificados, Diegues explica que a legislação garante um prazo de 90 dias para a reclamação, a partir da data da compra. O fornecedor tem então 30 dias para sanar o problema. Se isso não ocorrer, o consumidor pode escolher entre três soluções: exigir a troca do produto por um novo; solicitar a complementação do peso ou da quantidade; ou pedir a devolução total do dinheiro. Se a escola fornecer uma informação errada, como o nome de um livro, por exemplo, o consumidor também tem o direito de pedir o ressarcimento do dinheiro para o estabelecimento de ensino. Diegues salienta que as trocas só podem ser feitas com a nota fiscal. "A nota é a prova de que houve uma transação comercial com um determinado estabelecimento", afirma. "É aconselhável também que o consumidor peça a discriminação dos produtos, para evitar dúvidas de que aquela compra foi realmente efetuada". Para não correr riscos, Diegues sugere ao consumidor pesquisar o preço das mercadorias, para "economizar ao mesmo tempo em que valoriza o dinheiro", comparar a lista com o que está sendo adquirido e exigir sempre a nota fiscal.