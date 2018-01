Material escolar: Internet facilita compras O comércio eletrônico está preparado para a volta às aulas. Papelarias, livrarias e atacadistas virtuais são as grandes novidades para quem deseja pesquisar preços e comprar o material escolar sem sair de casa. O consumidor tem diversas opções para comprar a lista de produtos pelo computador. Os sites realizaram convênios com algumas escolas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pais e alunos dos estabelecimento conveniados têm o pagamento facilitado e ganham desconto nos preços dos produtos. A www.papelariareal.com.br entrega os materiais em todo País. O prazo de entrega dos produtos é de 48 horas na Grande São Paulo e até 7 dias nas outras cidades, após a confirmação do pagamento. O valor do frete depende do peso dos produtos que formam a lista. O pagamento da lista pode ser realizado por meio de depósito em conta-corrente ou no cartão de crédito em até cinco vezes sem juros. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para o atendimento ao consumidor da empresa no telefone 0800-150114. O site carioca www.materialescolar.com.br possui a lista de 30 colégios do Rio de Janeiro. As entregas são realizadas em 15 dias, sem cobrança de frete para os consumidores do Rio de Janeiro e Grande Rio. O pagamento pode ser feito em três vezes sem juros. A empresa também realiza venda de materiais escolares e cotação de preços pelo telefone 0800-266926. O pagamento pode ser feito no momento da entrega. A loja virtual da atacadista Kalunga, a www.kalunga.com.br, oferece produtos com preços promocionais até o dia 8 de fevereiro. As entregas na Grande São Paulo com valores acima R$ 150,00 têm frete gratuito. Os consumidores da região que fizerem compras abaixo deste valor pagam um frete de R$ 3,50. O prazo de entrega é 72 horas, após a confirmação do pagamento. O pagamento pode ser realizado por meio do boleto bancário ou cartão de crédito à vista. A www.lapapel.com.br é uma loja que agora está apostando nas vendas pela Internet. A empresa realiza entregas na Grande São Paulo sem cobrança de taxas. O site possui listas de 13 colégios conveniados com a cotação eletrônica de preços. O prazo de entrega é de 24 horas após a confirmação do pagamento. A loja aceita pagamento à vista ou em duas vezes sem juros. O consumidor pode pagar por meio de boleto bancário. O diretor da Lapapel, Jair Roccia, ressalta que em apenas 10 dias de funcionamento a loja virtual já realizou 180 vendas. A loja www.saraiva.com.br tem cadastradas 250 listas de material escolar de escolas de todo o País. As compras acima de R$ 50,00 podem ser parceladas em até três vezes sem juros no cartão de crédito ou por meio de boleto bancário. O prazo de entrega dos produtos é de sete a dez dias em todo Brasil. O frete é calculado no site conforme a lista de produtos. O site www.submarino.com.br está realizando promoções para atrair os consumidores na volta às aulas. Nas compras acima de R$ 100, o consumidor ganha um relógio de pulso digital. O site possui sete escolas conveniadas na Grande São Paulo e no interior de São Paulo. Os alunos das escolas conveniadas que comprarem a lista completa de livros no site ganham um ingresso para o parque de diversões Hopi Hari. A entrega dos produtos, para todo o País, varia de sete a dez dias. O pagamento pode ser realizado por meio de boleto bancário ou em até seis vezes sem juros no cartão de crédito e o frete é cobrado conforme o pacote de produtos e pode ser calculado através do telefone 0800-782627.