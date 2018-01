Material escolar: Internet facilita compras O comércio eletrônico está preparado para a volta às aulas. Papelarias, livrarias e atacadistas virtuais são as grandes novidades para quem deseja pesquisar preços e comprar o material escolar sem sair de casa. O consumidor tem diversas opções para comprar a lista de produtos pelo computador. A www.papelariareal.com.br entrega os materiais em toda Grande São Paulo. O prazo de entrega dos produtos varia de 24 horas a 7 dias. O valor do frete depende do peso dos produtos que formam a lista. Também é possível efetuar a entrega pelo correio e o cliente paga o reembolso postal. O pagamento pode ser realizado por meio de depósito em conta-corrente. O telefone de atendimento ao consumidor é (0xx11) 5543-2088. A loja virtual da atacadista Kalunga, a www.kalunga.com.br, dispõe de diversos produtos escolares no atacado e no varejo. Não existe um valor mínimo para compra. Nas cidades de São Paulo, Barueri, Diadema, Guarulhos, Jandira, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra, para compras até R$ 249,99, será cobrado frete no valor de até R$ 10,00 por pedido. Compras acima deste valor não têm a cobrança de frete. Para as demais cidades, haverá um cálculo levando em conta a distância e a forma de entrega. O pagamento pode ser feito via boleto bancário e cartão de crédito. A entrega na Grande São Paulo é realizada em até 36 horas após a confirmação do pagamento. Na loja www.saraiva.com.br, os internautas podem parcelar os pagamentos acima de R$ 150,00 em cinco vezes no cartão de crédito e concorrem a um sorteio de uma viagem para o Hotel Transamérica Comandatuba. Para as compras entre R$ 75,00 e R$ 150,00, o pagamento pode ser parcelado em até três vezes no cartão. O site também possui listas de material escolar de algumas das principais escolas do Brasil. O prazo de entrega dos produtos é de 1 a 5 dias úteis para qualquer localidade do País. Para produtos que precisam ser entregues no exterior, o prazo pode se estender até 22 dias úteis. O frete em São Paulo custa R$ 2,20 pelo primeiro produto e R$ 0,60 por cada produto adicional. Para outros destinos do Brasil, o frete pode custar até R$ 12,00, dependendo da região do pedido. O telefone para maiores informações na Grande São Paulo é (0xx11) 3933-3366. No site www.submarino.com.br, o consumidor tem à disposição uma lista de livros didáticos para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de dicionários, atlas, agendas, entre outros. Em alguns produtos, o site oferece descontos de até 60%. A entrega dos produtos varia de um a cinco dias úteis, de acordo com o produto solicitado. O pagamento pode ser realizado por meio de boleto bancário, no cartão de crédito, débito automático pelo Itaú ou Bradesco e cheque eletrônico. O frete é calculado no próprio site, de acordo com a compra. Os livros podem ser comprados via telefone nos números (0xx11) 3879-8888 (Grande São Paulo) e 0300-7894000 (Outras localidades). Na loja virtual da papelaria Lapapel (www.lapapel.com.br), o consumidor pode realizar a cotação dos preços via computador ou via e-mail. O prazo de entrega previsto é de 24 horas após o pedido dos materiais, com uma taxa de R$ 5,00. O pagamento para os materiais entregues em casa deve ser à vista para compras até R$ 100,00. Nas compras de R$ 101,00 a R$ 150,00, o pagamento pode ser feito em duas vezes. Acima de R$ 150,00, o cliente pode dividir o pagamento em três vezes.