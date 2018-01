Material escolar: papelarias entregam em casa Na época de volta às aulas, comprar o material escolar pode ser um problema para os pais que não têm tempo para pesquisar preços e promoções. Para facilitar a vida do consumidor, algumas papelarias e atacadistas oferecem serviços de vendas por telefones e entregas em domicílio. As papelarias estão prometendo prazo de entrega de 24 a 72 horas na Grande São Paulo e oferecem descontos nas compras à vista, financiando o pagamento em até cinco vezes sem juros. A Papelaria Kalunga, por exemplo, realiza cotação de preços pelo fax e vendas pelo telefone. A empresa entrega seus produtos para toda Grande São Paulo, 72 horas depois da confirmação do pagamento, que deve ser feito por cartão de crédito. Para isso, o consumidor precisa fornecer o número do cartão por telefone. As compras acima de R$ 300,00 podem ser parceladas em até três vezes sem juros. O frete varia conforme a quantidade de material. Outra loja atacadista que possui várias filiais na Capital, a Armarinhos Fernando, não entrega os materiais em casa. A empresa oferece apenas o serviço de cotação dos preços dos materiais pelo fax. Para compras acima de R$ 300,00 o consumidor tem desconto de 5% ou pode financiar em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Na Lapapel o consumidor também pode realizar a cotação dos preços por fax. O prazo de entrega previsto é de 24 horas após o pedido dos materiais, sem cobrança de taxa adicional. O pagamento para os materiais entregues em casa é à vista, no momento da entrega do produto. A Pauta Papelaria, que atende toda a Zona Oeste e o bairro do Morumbi, também promete entrega dos materiais em 24 horas e sem cobrança de frete. O consumidor pode realizar a pesquisa de preço pelo fax e pagar os produtos em até três vezes sem juros ou com um cheque pré-datado para 30 dias após a data da compra. O pagamento é feito na entrega do produto. A Artesco Comercial e Papelaria, localizada na Zona Sul, oferece o orçamento da lista de materiais escolares pelo fax ou pelo telefone. O prazo de entrega é de 48 horas, sem qualquer taxa adicional. O pagamento é à vista para os consumidores que realizam a primeira compra. A partir da segunda compra, o cliente pode pagar com cheque pré-datado para 28 dias após a data da compra. O pagamento deve ser efetuado no momento da entrega. A Unilivros Paulista, livraria e papelaria da região central da Capital, a cotação dos preços pode ser feita por fax ou telefone. A entrega é realizada em 48 horas na Grande São Paulo, sem cobrança de frete. Para as compras à vista, o consumidor ganha desconto de 10% ou pode parcelar o pagamento em três vezes sem juros. O consumidor paga no momento da entrega dos produtos. Na Papelivros, que possui diversas lojas na região central e no Shopping Paulista, a lista completa de material escolar é entregue em 48 horas, sem cobrança de taxa adicional. O consumidor pode optar por dois tipos de pagamento. Se for pagar no cartão de crédito, o cliente precisa passar primeiro na loja e deixar pago. Se for em dinheiro ou cheque pode pagar no momento da entrega. A pesquisa de preços pode ser feita via fax e o pagamento das compras acima de R$ 100,00 pode ser parcelado em até três vezes sem juros no cartão de crédito. Contatos: Kalunga - 0800-195566 Armarinhos Fernando - 227-9199 ou 6693-0710 Lapapel - 3872-4577 Pauta Papelaria - 3812-4261 Artesco Comercial e Papelaria - 5084-1599 ou 575-9650 Unilivros Paulista - 3105-4952 Papelivros - 3105-5130