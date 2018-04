Material escolar: promoções em supermercados Os supermercados e as Lojas Americanas estão com uma série de promoções de materiais escolares. O Extra começou ontem sua campanha promocional de volta às aulas. As 55 lojas do hipermercado facilitam o pagamento em três parcelas iguais, sem entrada e sem juros, para compras acima de R$ 15,00. O Extra está oferecendo mais de 2 mil entre artigos de papelaria, estojos, mochilas e lancheiras, confecção e artigos de informática. Destaque para feira de livros com cerca de de 500 títulos didáticos, entre literatura, biografia e cultura geral. Entre as ofertas do Extra estão: o caderno universitário de 96 folhas por R$ 1,49; o caderno universitário de 200 folhas (capa dura) por R$ 3,99; o minidicionário Melhoramentos por R$ 4,80; a mochila escolar por R$ 9,99; e o kit de lápis preto com 6 unidades por R$ 0,99. Outra rede de supermercados que está com promoções de volta às aulas é o Barateiro. São mais de 100 produtos escolares que estarão em oferta nos seus 125 supermercados. Entre as ofertas estão o caderno de brochura capa flexível 48 folhas por R$ 0,59; lápis de cor Greencastle Faber Castell com 12 unidades por R$ 1,98; e a caneta Bic Cristal (3 unidades) por R$ 1,09. As Lojas Americanas puseram mais de mil produtos em oferta, entre cadernos, canetas, estojos, mochilas, pastas, borrachas, lápis e agendas. A promoção acontece até o dia 23 de janeiro. Destacam-se as ofertas de estojo de canetas hidrocor Neo Pen Mirim por R$ 2,99; o lápis de cor Premium Quality com 2 lápis pretos, 1 apontador, 1 borracha e 1 caneta esferográfica por R$ 4,90; o giz de cera Cores da Natureza Bem por R$ 0,99; a cola em bastão 10g mais uma borracha por R$ 2,50; o caderno universitário Verão de 96 folhas por R$ 1,99 e de 200 folhas por R$ 3,90; e a lancheira Monstros S.A por R$ 14,90. O pagamento pode ser feito em 10 vezes no cartão de crédito. Confira nos links abaixo os cuidados para a compra da lista de materiais escolares, as papelarias que entregam em domicílio e a cotação de preços em papelarias, atacadistas e o guia de compras pela Internet.