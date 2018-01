Material escolar: supermercados são boa opção Além das papelarias, os supermercados também são uma boa opção para comprar o material escolar. As principais redes, entre elas o Carrefour e o Pão de Açúcar, vendem sua própria linha de produtos. No caso do Extra e do Barateiro, que fazem parte da rede Pão de Açúcar, os preços dos produtos próprios são mais baixos do que os da marca Carrefour e do que os da marca Tilibra vendidos nas papelarias. Para se ter uma idéia do quanto é possível economizar veja a tabela abaixo: Produto Marca própria Extra/Barateiro Marca própria Carrefour Lapapel Tilibra Papelivros Tilibra Pauta Tilibra Caderno universitário espiral capa flexível 96 folhas R$ 1,38 R$1,80 R$1,50 R$1,90 R$2,60 Fichário universitário 4 argolas R$ 2,98 R$ 3,90 -- -- -- Caderno universitário espiral capa flexível 200 folhas R$ 2,68 R$ 5,95 R$ 2,90 R$ 3,90 R$ 5,50 Caderno brochura capa flexível 48 folhas R$ 0,38 -- R$ 0,40 R$ 0,50 -- Caderno brochura capa flexível 96 folhas -- R$ 1,69 R$ 1,00 R$ 0,80 -- Veja a comparação de preços detalhada desses e outros itens da lista de material escolar solicitada pelas escolas no link abaixo.