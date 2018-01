Material escolar: veja pesquisa de preços A reportagem da Agência Estado realizou uma pesquisa de preços com algumas papelarias da Grande São Paulo. Confira as diferenças de preços de alguns produtos no quadro abaixo. PRODUTO MARCA PREÇO Artesco Lapapel Pauta Kalunga 1 bloco Sulfite com 500 folhas Chamex/Report R$ 3,05 (pct. 100 folhas) - R$ 12,30 R$ 10,01 Agenda do estudante 2003 Tilibra/Spiral - R$ 3,50 R$ 4,90 R$ 2,82 Apontador com depósito Faber Castell R$ 1,39 R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 20,25 (cx. 25 unidades) Apontador simples Faber Castell R$ 0,58 R$ 0,50 R$ 0,55 R$ 9,90 (cx. 25 unidades) Borracha branca Pelikan R$ 0,25 R$ 0,15 - R$ 3,58 (cx. 20 unidades) Borracha branca com proteção plástica Faber Castell R$ 0,85 R$ 0,60 R$ 0,80 R$ 11,69 (cx. 24 unidades) Caderno brochura 48 folhas Tilibra/Spiral - R$ 0,90 R$ 0,90 R$ 4,49 (cx. 10 unidades) Caderno brochura 96 folhas Tilibra - R$ 1,75 R$ 1,70 - Caderno universitário espiral 200 folhas ( 10 matérias) Foroni/Spiral - R$ 3,85 - R$ 13,22 (pct. 3 unidades) Caderno universitário espiral 200 folhas (10 matérias) Tilibra R$ 10,34 (capa dura) R$ 3,50 R$ 6,30 - Caderno universitário espiral 200 folhas (10 matérias) São Domingos R$ 4,18 R$ 3,20 - - Caderno universitário espiral 96 folhas (1 matéria) Tilibra R$ 2,56 R$ 1,80 R$ 3,20 - Caderno universitário espiral 96 folhas (1 matéria) Foroni/Spiral - R$ 1,60 R$ 2,50 R$ 9,65 (cx. 5 unidades) Caneta esferográfica BPS Pilot R$ 2,40 R$ 1,50 R$ 1,70 R$ 13,94 (cx.12 unidades) Caneta esferográfica cristal BIC R$ 0,60 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 16,16 (cx. 50 unidades) Canetas hidrográficas 12 cores Faber Castell R$ 8,49 R$ 5,50 R$ 6,40 R$ 15,90 (cx. 3 unidades) Canetas hidrográficas 12 cores Pilot R$ 15,14 - - R$ 8,04 Cola branca Tenaz Henkel/Loctite R$ 0,99 R$ 0,50 (Scoth) R$ 0,85 R$ 7,20 (cx.12 unidades) Cola em bastão Pritt R$ 3,60 R$ 2,50 R$ 2,90 R$ 13,54 (cx. 6 unidades) Compasso escolar sem tira linha Compactor/Hansa - R$ 2,95 - R$ 17,48 (cx. 10 unidades) Compasso com tira linha Trident/Hansa R$ 5,74 R$ 3,95 - R$ 24,04 (cx. 10 unidades) Etiquetas auto adesivas com tarja e pautada Pimaco R$ 1,00 R$ 0,50 - R$ 2,33 (cx. 30 unidades) Giz de Cera 12 cores Acrilex R$ 2,07 R$ 0,85 - R$ 4,78 (cx. 6 unidades) Giz de cera 12 cores Faber Castell R$ 1,17 R$ 0,85 R$ 1,10 R$ 7,03 (cx. 12 unidades) Jogo de esquadros de acrílico Faber Castell R$ 10,56 R$ 5,00 - - Jogo de esquadros de plástico Bandeirantes R$ 0,80 R$ 1,00 R$ 0,90 R$ 4,86 (cx. 20 unidades) Lápis borracha Faber Castell R$ 0,60 R$ 0,60 R$ 0,90 R$ 6,61 (cx. 12 unidades) Lápis de cor 12 cores grande Faber Castell R$ 7,07 R$ 4,50 R$ 6,30 R$ 22,57 (cx. 6 unidades) Lápis preto nº 2 redondo Faber Castell R$ 0,30 R$ 0,25 R$ 0,25 R$ 23,70 (cx. 144 unidades) Massa para modelar Faber Castell R$ 4,71 R$ 3,05 R$ 1,50 R$ 6,57 (cx. 6 unidades) Massa para modelar Acrilex R$ 2,31 R$ 1,90 R$ 1,40 R$ 4,93 (cx. 6 unidades) Minidicionário de língua portuguesa Aurélio Editora Nova Fronteira - R$ 5,50 (Melhoramentos) R$ 15,90 R$ 13,64 (Editora Codice) Pasta polionda escolar 40mm Polionda - - R$ 1,80 R$ 7,03 (cx. 5 unidades) Pasta polionda escolar 55 mm Polionda R$ 1,90 R$ 1,30 R$ 1,90 R$ 5,81 (cx. 5 unidades) Plástico transparente para encapar livros e cadernos ? 1 metro Contact R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 2,90 R$ 39,91 (rolo de 25 metros) Pote de tinta guache (unidade) Acrilex R$ 0,38 - R$ 0,50 R$ 1,43 (cx. 6 unidades) Régua acrílica 30 cm Faber Castell R$ 5,86 R$ 2,95 - - Régua plástica 30 cm Bandeirantes R$ 0,99 R$ 0,15 R$ 0,20 R$ 3,44 (cx. 25 unidades) Tesoura sem ponta Tramontina - R$ 2,20 R$ 3,90 R$ 21,93 (cx. 12 unidades) Tesoura sem ponta Mundial R$ 4,80 R$ 1,65 R$ 4,90 - Kalunga ? 0800-195566 Lapapel ? (0xx11) 3872-4577 Pauta Papelaria ? (0xx11) 3812-4261 Artesco Comercial e Papelaria ? (0xx11) 5084-1599