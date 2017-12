Material puxa custo da construção civil em SP O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista apresentou alta de 0,05% em abril, na comparação com março, conforme informou nesta terça-feira o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP). Nos primeiros quatro meses de 2006, o índice, que é utilizado nos reajustes de contrato do setor, acumulou elevação de 0,35%, enquanto, nos últimos 12 meses encerrados em abril, a variação atingiu 3,46%. Segundo o SindusCon-SP, os responsáveis pela elevação do indicador no mês passado foram os preços de materiais de construção, que aumentaram, em média, 0,10%. Já os custos das construtoras com a mão-de-obra, ficaram estáveis. A média ponderada entre essas variações resultou no CUB padrão da construção civil paulista, de R$ 929,78 por metro quadrado. Em abril de 2006, dos 70 insumos da construção, cujos preços são pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 60 apresentaram variação superior à do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M), que teve deflação de 0,42% no mesmo período. Entre os aumentos mais expressivos, merecem destaque os verificados na tábua de pinho "2ª industrial", com 4,94%; no tubo de ferro fundido, com 4,40%; e no tubo de cobre, com 2,96%.