Matrix e Itaú ampliam opções de investimento A administradora de recursos Matrix entregou ao Banco Itaú a administração de seus fundos de investimentos. No total, são R$ 1,8 bilhão de recursos. De acordo com Alfredo Egydio Setúbal, vice-presidente do Banco Itaú, a instituição será responsável pela contabilidade e administração dos ativos, além de cuidar do relacionamento dos fundos com o Banco Central (BC). Para o banco Itaú, o objetivo da parceria é oferecer fundos mais agressivos. Já o Matrix pretende utilizar-se da ampla rede de agências da instituição brasileira. "Vamos unir duas boas características dos bancos, para oferecer mais opções de aplicação ao investidor", afirma Setúbal. A carteira de fundos do Matrix, administrada pelo banco Itaú, é formada por doze fundos. São opções em renda fixa, derivativos, fundos de ações e multicarteira. Esses fundos serão vendidos pelos canais de venda tradicionais do banco Itaú - agências, atendimento eletrônico e por telefone. Além disso, a instituição vai buscar canais alternativos, como portais financeiros e sistemas de private banking.