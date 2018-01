Mattel anuncia lucro de US$ 186,2 mi no 4º trimestre A indústria norte-americana de brinquedos Mattel, que produz as bonecas Barbie, anunciou que teve um lucro líquido de US$ 186,2 milhões no quarto trimestre de 2002 (US$ 0,42 por ação), após um lucro de US$ 138,3 milhões no mesmo período de 2001 (US$ 0,31 por ação). As vendas somaram US$ 1,6695 bilhão no período outubro/dezembro de 2002, de US$ 1,5612 bilhão no mesmo trimestre do ano ano anterior.