Mattel faz recall da "Cadeirinha Musical Aprender e Brincar" A Mattel do Brasil convocou os consumidores do brinquedo "Cadeirinha Musical Aprender e Brincar" da Fisher-Price, para agendar o envio do produto e instalação de um kit de reparo preventivo. A empresa pede que o uso do brinquedo seja interrompido. Apesar de a empresa informar que no Brasil não há registro de acidentes com o brinquedo em questão, há o risco de crianças ficarem presas entre o assento traseiro e a mesa lateral movível causando o enforcamento. O agendamento para instalação do kit preventivo deve ser feito pelo telefone (11) 2161-8836. A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, esclarece que quando teve conhecimento da necessidade do recall notificou a empresa a prestar esclarecimentos sobre a ocorrência de acidentes, a quantidade de brinquedos comercializados no Brasil, a quantidade de itens já recolhidos, a data e a forma como foi detectado o problema, informações sobre as providências adotadas, entre outros. A Fundação entende que enquanto existirem brinquedos com o problema apontado, o fornecedor é responsável e obrigado a efetuar os reparos de forma gratuita. E mesmo que o consumidor não tenha acesso à convocação, ele terá seu direito à segurança garantido. Caso o consumidor encontre dificuldade em efetuar os devidos reparos (falta de peças, demora na conclusão dos serviços, etc.) poderá procurar ajuda - ou efetuar reclamação - da Fundação Procon-SP, que atende pessoalmente nos postos do Poupatempo (Sé - Pça. do Carmo, s/n; Santo Amaro - R. Amador Bueno, 176/258; ou Itaquera - ao lado do Metrô Itaquera), por carta (Caixa postal 3050 - CEP 01061-970 - SP-SP), por fax (0xx11. 3824-0717) e pelo telefone 151 (somente orientações) Para obter informações sobre reclamações contra fornecedores o telefone é o 0xx11. 3824-0446.