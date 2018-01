Mauricio de Sousa garante relançamento dos chocolates da Turma da Mônica

O criador da Turma da Mônica, Maurício de Sousa, afirmou durante o festival de criatividade Wave Festival, que os chocolates dos personagens serão relançados. A declaração animou os fãs da revista em quadrinhos, que comemoraram a volta nas redes sociais.

O retorno do produto às prateleiras, no entanto, ainda é um mistério. Através de sua assessoria, Maurício de Sousa confirmou o relançamento, mas não deu mais informações devido a um contrato de confidencialidade que teria sido assinado.

Responsável pela fabricação dos Ovos de Páscoa da Turma da Mônica, a Arcor afirmou que não tem informações oficiais sobre o chocolate. A Nestlé, fabricante do produto original, afirmou que "não tem comentários a respeito da decisão do autor e, no momento, está focada no relançamento do Surpresa", que assim como o chocolate da Turma da Mônica, fez sucesso dos anos de 1990.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das principais marcas do País, a Turma da Mônica tem mais de 3 mil produtos licenciados de 150 empresas.