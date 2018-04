McDonald reduz preço de dois lanches para faturar mais Numa nova estratégia para aumentar as vendas, a rede de refeições rápidas americana McDonald vai reduzir, no Brasil, em quase 50% o preço de dois produtos do cardápio, em dois dias da semana. Às terças-feiras, o hambúrguer será vendido a R$ 0,79 - o preço normal é R$ 1,50 -, o que representa redução de 47,3%. Às quintas-feiras, será a vez do cheesebúrguer, com redução de 46,4%, passando de R$ 1,85 para R$ 0,99. A iniciativa, de acordo com comunicado da empresa, "tem como objetivo premiar os clientes fiéis e conquistar um público ainda maior de consumidores". Discurso publicitário de lado, a meta é conquistar um aumento médio mensal de 10% de público nos restaurantes. A rede garante que não se trata de promoção passageira, daquelas que um consumidor fica sabendo e os demais ficam literalmente a ver navios. A estratégia, de acordo com comunicado da rede, veio para ficar.