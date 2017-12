McDonald's, Burger King, Magazine Luiza e Energisa abrem vagas para estudantes

Até o dia 17 de setembro, universitários podem se inscrever para o primeiro processo seletivo gamificado do McDonald's. São seis vagas abertas para o escritório em Alphaville (SP). Para concorrer, o candidato deve ter previsão de formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. A bolsa auxílio oferecida é de R$ 1.500, com auxílio transporte de R$ 275, ticket restaurante de R$ 600, fretado ou estacionamento, seguro de vida, convênio médico e academia. As incrições podem ser feitas clicando aqui.

O Burger King também abriu as inscrições para o seu Programa Trainee 2018. As oportunidades são para jovens com as mais diversas formações acadêmicas, já que não há restrições de cursos. Os interessados devem ter inglês fluente, disponibilidade para mudança e terem concluído a graduação entre dezembro de 2014 e 2017. As inscrições irão até o dia 24 de setembro e podem ser realizadas por meio do site.

Magazine Luiza. A rede varejista abriu inscrições para seu processo de seleção de Trainee de 2018. O trainee vai, durante o processo, passar por integração, ter experiência nas lojas, conhecer todas as áreas de negócios do Magazine Luiza, participar de projetos estratégicos, além de ter acesso a mentoring e treinamento. Para se inscrever, o candidato deve ser formado em 2016 ou ter formação prevista para 2017 em qualquer curso de graduação.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da remuneração, o selecionado do Magazine Luiza terá direito a vale refeição, estacionamento, bolsa de estudos, assistência médica e odontológica, previdência privada e acesso à academia da empresa. Os interessados podem residir em qualquer cidade brasileira, desde que tenham condições de viajar e se mudar para localidades onde o Magazine Luiza esteja presente. Inglês intermediário também é um requisito.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de setembro. Todo o processo finaliza até dezembro e os Trainees iniciam suas atividades na empresa em janeiro de 2018. A inscrição pode ser feita por aqui.

Grupo Energisa. Uma das principais empresas de distribuição de energia elétrica do País, a Energisa também está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2018. A previsão de início do programa é em janeiro de 2018 e a duração será de nove meses. Os candidatos devem ser dos cursos de Engenharia Elétrica e Administração, com formação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para morar em qualquer Estado.

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de setembro, por aqui.