McDonald´s decide vender unidades na AL e Caribe O McDonald´s concordou em vender cerca de 1.600 lanchonetes na América Latina e no Caribe para uma organização de franquias liderada pelo homem que levou a rede para a Argentina há 20 anos, informou a empresa nesta sexta-feira, 20. A venda para a organização liderada por Woods Staton - ex-presidente do McDonald´s Argentina - é parte de um plano da companhia para concentrar recursos em outros lugares. O argentino já planeja realizar investimentos no Brasil após a compra anunciada nesta sexta. Em comunicado, o presidente do McDonald´s Brasil, Sérgio Alonso, destaca que, com a transferência das operações ao já parceiro da empresa na região, a corporação proporciona à marca oportunidades e recursos necessários para o crescimento na região. Não há detalhamento, porém, do montante que pode ser aplicado no País. As vendas do McDonald´s na América Latina apresentaram elevação consecutiva de dois dígitos, além de lucros crescentes, nos últimos quatro anos. No comunicado, o Brasil é apontado como um dos dez mercados prioritários. O primeiro restaurante da rede na AL foi inaugurado em 1967. No Brasil, a marca está presente há 28 anos. Lucro Simultaneamente ao anúncio, o McDonald´s informou nesta sexta um aumento de seu lucro líquido no primeiro trimestre do ano, reflexo da forte demanda nos Estados Unidos por seu novo produto - o Chicken Snack Wrap - e melhora em sua performance em mercados internacionais como China, Japão, França e Rússia. O lucro líquido da empresa somou US$ 762,4 milhões ou US$ 0,62 por ação. No mesmo período do ano passado, o McDonald´s teve lucro líquido de US$ 625,3 milhões, o equivalente a US$ 0,49 por ação. Os resultados ficaram em linha com as projeções de ganho - revisadas para cima - divulgadas pela maior cadeia de fast food do mundo na semana passada. (com Agência Estado) Matéria alterada às 12h50 para acréscimo de informações