McDonald´s enfrenta enxurrada de ações judiciais A rede de fast-food McDonald´s, que conta com 570 lojas e 609 quiosques no Brasil, está enfrentando na Justiça uma enxurrada de ações de franqueados que discordam da gestão do grupo. Cerca de 30 executivos que comandam lojas pelo sistema d e franquias acionaram a rede norte-americana, que está no Brasil há 23 anos. A principal reclamação desse grupo é a sublocação, que aumenta o valor real do aluguel do ponto determinado para a franquia da marca. Ou seja, o McDonald´s aluga uma loja por determinado valor, mas cobra mais caro do seu franqueado. "Se eles alugam por R $ 10 mil, eles cobram R$ 90 mil mensais do franqueado", reclama Elias Sallum, que tem quatro lojas McDonald´s e foi à Justiça. Sallum esteve ontem em Brasília acompanhando a aprovação de requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado encaminhado para Secretaria de Direito Econômico (SDE) para apurar denúncias de abuso econômico por parte do McDonald´s. O requerimento foi apresentado pelo senador Lindberg Cury (PFL-DF). No Brasil, a sublocação não pode visar lucro, segundo a Lei do Inquilinato, explica a advogada Ana Rita Petraroli, que já representou um franqueado do Mc Donald´s em São Paulo. Seu cliente acabou sendo indenizado pela rede, segundo Ana. Outro franqueado de Goiânia também já foi indenizado depois de uma briga na Justiça com o McDonald´s. Para alguns especialistas, a disputa do McDonald´s com os franqueados faz um péssimo marketing para a companhia, ainda mais agora depois que o assunto chegou ao Congresso e pode ser analisado pelo Cade. Os parceiros descontentes criaram até uma associaçã o, chamada Afim, que reúne os franqueados independentes do McDonald´s. Juntos, eles são responsáveis por 101 ações na Justiça (um franqueado pode ter mais de uma ação judicial). O consultor em varejo Marcos Gouvêa de Souza acredita que o mérito da sublocação mais cara para o franqueado não é tão simplista. "O McDonald´s faz benfeitorias no ponto, não é uma loja qualquer", opina, embora concorde que a disputa desgaste a imagem do grupo. Para outro analista, faltou ao McDonald´s mais tranqüilidade para lidar com o assunto, cuidando do relacionamento com os franqueados. A empresa ainda não se manifestou oficialmente. Ontem apenas emitiu uma nota discordando da acusação de abuso econômico. Vale lembrar que não é só no Brasil que o McDonald´s é questionado. Mesmo nos Estados Unidos a empresa já enfrentou polêmicas de natureza semelhante, incluindo a ´canibalização´ de pontos, que foi levantada pelo requerimento de Lindberg Cury. A empresa é acusada de colocar uma loja franqueada muito próxima de outra, prejudicando o movimento da primeira.