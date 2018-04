McDonald´s faz promoção de 50% de desconto O McDonald´s Brasil reduziu em quase 50% o preço de dois produtos de seu cardápio, em dois dias da semana. Às terças-feiras, o hambúrguer será vendido por R$ 0,79. Normalmente, o sanduíche custa R$ 1,50. A diminuição, nesse caso, será de 47,3%. Às quintas-feiras, será a vez do cheesebúrguer, com redução de 46,4%, passando de R$ 1,85 para R$ 0,99. Com a promoção, a empresa projeta um aumento médio mensal de 10% de público nos restaurantes. Não se trata de uma promoção pontual. Mas, sim, de uma estratégia de mercado. Ela começou a ser estruturada a partir de novembro de 2001, em Belo Horizonte. Na capital mineira, as reduções de preço proporcionaram um aumento de 20% de clientes nos restaurantes da rede. Após outra experiência bem-sucedida em Brasília, no início deste ano, a empresa decidiu ampliar a estratégia.