McDonald´s fechará 25 restaurantes no Reino Unido A rede de fast-food McDonald´s fechará 25 de seus restaurantes no Reino Unido. A informação está em um relatório da companhia apresentado à Comissão de Valores dos Estados Unidos. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após uma queda de vendas registrada na região ano passado. A rede estima que fechar as 25 unidades custará cerca de 33,6 milhões de euros. Além disso, outra medida para conter as perdas nos lucros é a venda de 50 restaurantes na região, que se tornarão franquias da marca. Há especulações que ligam a decisão de fechar as lojas a uma onda de preocupação de um grande número de pessoas, sobretudo crianças, com o problema de obesidade. Peça-chave O Reino Unido, com 1.200 restaurantes, é um peça-chave para a companhia porque, junto da França e da Alemanha, constitui mais de um terço das vendas globais da cadeia. O McDonald´s é responsável por oito mil de seus 31 mil restaurantes no mundo todo. O restante opera como franquia.