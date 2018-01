McDonald's inclui batatas rústicas no cardápio

SÃO PAULO - O McDonald's lança no cardápio de todos os restaurantes do Brasil a variação rústica da tradicional batata-frita. O novo complemento é vendido na França e tem grande apelo dos consumidores da rede de fast-food. A partir de hoje, os clientes podem optar pela batata com corte mais grosso e coberta com páprica e especiarias.

As batatas rústicas ficarão no menu por tempo limitado e poderão ser compradas à la carte ou substituir as McFritas como acompanhamento da McOferta por mais R$ 2,00.

"Ao desenvolver as Batatas Rústicas decidimos utilizar a mesma batata que utilizamos nas McFritas, um ícone de sabor para o nosso consumidor", diz, em nota, Ives Uliana, Diretor de Supply Chain do McDonald's.

Os últimos lançamentos da marca no País são a prova do novo caminho trilhado pelo McDonald’s. A marca voltou a apostar no bom e velho hambúrguer e desde o início do ano, a rede promoveu cinco sanduíches - todos com mais de 1.400 calorias. O mais potente, o Grand Big Tasty, versão turbinada do Big Tasty, soma 1.921 calorias no combo com batata frita e refrigerante médios.

O McDonald’s não abre números, mas o Estado apurou que seu tíquete médio subiu após a inclusão dos novos sanduíches no cardápio. Os nutricionistas podem não aprovar, mas o McDonald’s ganha mais quando investe no hambúrguer e na batata frita.