McDonald´s lança produtos para o verão O McDonald´s lança no próximo dia 26 duas saladas, um sanduíche e duas sobremesas. Os produtos devem ser oferecidos até dia 28 de fevereiro, mas é possível que os lançamentos sejam incluídos no cardápio permanentemente. Mas isso depende da aceitação por parte dos consumidores. O sorvete McColosso é o único dos cinco lançamentos já confirmado como permanente. O McColosso é sorvete de baunilha, coberto com chocolate ou caramelo, em uma grande casca de biscoito. O produto tem ainda um canudinho de biscoito. O preço será R$ 1,50. Uma das saladas, a McSalad Shaker Green, será feita de alface americana, cenoura ralada, repolho roxo e queijo parmesão em tirinhas. Ela virá acompanhada de um sachê de molho, a escolher: Caesar, cremoso, à base de queijo; Vinagrete, feito à base de vinagre, azeite e ervas aromáticas. A segunda opção de salada, a McSalad Shaker Chicken, incluirá 30g de tiras de peito de frango. A McSalad Shaker Green custará R$ 2,95 e a McSalad Shaker Chicken, R$ 3,40.