McDonald´s lança sanduíches com temática da Copa do Mundo O McDonald´s do Brasil vestiu a camisa da Copa do Mundo. A partir do dia 13, a rede dá início à campanha Copa do Mundo dos Sabores, com sete sanduíches inéditos inspirados em sete países que estão na disputa do mundial deste ano. A casa dia da semana, um tipo de lanche será servido na promoção. No domingo, o MacAlemanha traz queijo mussarela, mix de salada, molha de mostarda e salsichão; na segunda-feira, o o MacEUA vem com molho barbecue e queijo cheddar; na quarta-feira, a Itália é homenagiada com o MacItália, com tomate, peperone e hambúrguer; na quinta-feira, o McJapão vem com frango empanado com molho teriaki; na sexta-feira é a vez do Brasil ser homenageado com um sanduiche que vem com queijo em três sabores (prato, cheddar e provolone) e hambúrger de calabresa e no sábado o MacArábia traz uma hambúrger de quibe. Todos os sanduíches serão servidos num pão de hambúrguer em formato de bola, especialmente desenvolvidos para a campanha. Estão incluídos ainda brindes como copinhos com os mascotes do evento e bolas de futebol na tampa. O Mc Donald´s investiu R$ 6 milhões na campanha, que chega à TV no dia 12.