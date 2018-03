McDonald's mantém lucro líquido nos 9 primeiros meses do ano

O McDonald's anunciou nesta quinta-feira, 22, que nos nove primeiros meses do ano conseguiu manter seu lucro líquido no mesmo nível alcançado entre janeiro e setembro de 2008. A empresa americana, com sede em Illinois, informou que neste ano registrou um lucro de US$ 3,334 bilhões, o que significa um ligeiro avanço de 0,1% em comparação com os US$ 3,327 bilhões que faturou no mesmo período no ano passado.

O lucro líquido por ação entre janeiro e setembro de 2009 foi de US$ 3, frente aos US$ 2,89 que obteve no mesmo intervalo em 2008. A receita do McDonald's, no entanto, caiu 7% nos primeiros nove meses de 2009 e foi de US$ 16,771 bilhões, enquanto no mesmo período do ano passado chegou a US$ 17,957 bilhões.

"Os resultados globais de McDonald's demonstram a resistência de nossas estratégias e nossa habilidade de cumprir com sucesso nossos objetivos", disse o executivo-chefe da companhia, Jim Skinner, na apresentação dos resultados, que, no relativo ao terceiro trimestre de 2009, foram mais positivos que o esperado.

No trimestre fechado no dia 30 de setembro, o McDonald's obteve um lucro de US$ 1,261 bilhão, um aumento de 6% com relação ao mesmo período do ano passado, quando obteve um lucro de US$ 1,191 bilhão.

O lucro líquido por ação foi de US$ 1,15, enquanto no terceiro trimestre de 2008 foi de US$ 1,05 por título.

O faturamento do McDonald's entre julho e setembro deste ano caiu 4% e se situou em US$ 6,046 bilhões, frente aos US$ 6,267 bilhões do mesmo período de 2008.