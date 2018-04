McDonald´s nega abuso econômico A assessoria de imprensa do McDonald´s enviou um comunicado à Agência Estado contestando as denúncias de abuso econômico feitas pela rede de empresários franqueados contra a multinacional. Segundo a assessoria, as acusações são de um grupo minoritário de franqueados. "Eles compõem menos de 10% do total de franqueados do País e vêm sofrendo sucessivas derrotas na Justiça", diz a nota. Ainda de acordo com a assessoria, os processos contra o McDonald´s foram movidos com base em informações enganosas que só agora estão sendo divulgadas. "Todas as sentenças emitidas pela Justiça, num total de sete, foram favoráveis ao McDonald´s", garante a assessoria. O McDonald´s defende-se da acusação de "canibalização de mercado" informando que o investimento da rede em cada novo restaurante chega a dois terços do total. A rede também alega que "um detalhado estudo de mercado" é feito antes da abertura de cada loja. "Um novo ponto só é instalado onde há demanda", garante.