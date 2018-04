McDonald´s reduz preços em até 46% O McDonald´s reduziu os preços de 15 itens de seu cardápio em até 46%. A rede iniciou ontem a campanha "O Barato da Tarde", que dá descontos durante os dias úteis, no horário entre 15h e 18h. O Nuggets com seis unidades, por exemplo, passou de R$ 3,75 para R$ 1,99. A caixa com quatro unidades foi de R$ 2,70 para R$ 1,49. As tortinhas tiveram o preço reduzido de R$ 2,50 para R$ 1,49. Dos 15 itens, 13 estão com descontos a partir de 10%. Entre os sanduíches, o McDuplo que custava R$ 2,65 sai por R$ 1,99, uma redução de 24,9%. E o McMilla baixou de R$ 2, 65 para R$ 1,99. Outro produto que está mais em conta é o McShake pequeno, que de R$ 2,45 passou para R$ 1,99. O objetivo da rede é permitir que clientes de todas as faixas de renda consumam os produtos num horário tradicionalmente fraco para os restaurantes. Em maio deste ano, a rede já havia reduzido os preços do Hamburger para R$ 0,79, às terças-feiras, e o do Cheeseburger para R$ 0,99, às quintas-feiras. Os descontos de 47,3% e 46,4%, respectivamente, contribuíram para aumentar o fluxo de clientes nos dois dias de menor movimento da semana. Essa promoção, assim como a iniciada ontem, não tem previsão para terminar.