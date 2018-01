McDonald?s tem prejuízo de US$ 343,8 milhões no 4º tri A cadeia norte-americana de fast food McDonald´s Corp. registrou um prejuízo líquido de US$ 343,8 milhões no quarto trimestre até 31 de dezembro de 2002, provocado por encargos de US$ 810,2 milhões, relativos à reestruturações e outras medidas administrativas. No mesmo período do ano passado, a empresa lucrou US$ 271,9 milhões. No mês passado, a companhia alertou que registraria o seu primeiro prejuízo no trimestre, citando a decisão de fechar outros 517 restaurantes, dentre outras medidas. A rede informou também que abandonou o seu projeto de tecnologia de bilhões de dólares, já que pretende retornar para o crescimento rentável.