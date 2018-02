McDonald?s terá cafés para concorrer com o Starbucks O McDonald?s, maior rede de lanchonetes do mundo, vai entrar para o lucrativo mercado de cafés nos Estados Unidos, distribuindo expressos e cappuccinos, um ramo até aqui dominado pela rede Starbucks. "Não será apenas o café. Temos uma nova estratégia global para as bebidas?, disse Walt Riker, porta-voz do McDonald?s, destacando que as lanchonetes oferecerão também, entre outras bebidas, chás gelados. Em suas 14 mil lojas no país, a marca vai passar a ter baristas - profissionais especializados em cafés de alta qualidade - e garçons treinados para preparar cappuccinos e outras bebidas, como no Starbucks. "Esse ramo é muito competitivo?, admitiu o McDonald''s, afirmando não querer disputar com a Starbucks, mas responder à demanda dos consumidores "atraídos pelas bebidas especializadas?. A iniciativa chega em um momento em que as contas da rede de lanchonetes estão equilibradas, enquanto o Starbucks atravessa um período de fraqueza, após anos de forte crescimento. Em menos de 20 anos, a Starbucks cultivou o gosto dos americanos por café. A rede criada em Seattle, que contava com apenas seis lojas em 1987, ainda é a líder mundial do setor, com 13 mil lojas em 38 países. As informações são de agências internacionais e do jornal O Estado de S. Paulo.