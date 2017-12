McDonald´s troca tradicional ´M´ por ponto de interrogação Os jornais britânicos desta quarta-feira trazem reportagens sobre uma mudança radical na estratégia publicitária do McDonald´s. Atacada por críticos que afirmam que sua comida faz mal à saúde, a rede de fast-food deixará de usar o tradicional logotipo do gigantesco "M" amarelo em seus anúncios na Grã-Bretanha. Nas novas peças publicitárias, o símbolo será trocado por um ponto de interrogação amarelo. E, no lugar de Big Macs, os outdoors terão fotos de frutas e legumes.