McDonald´s vai demitir e investir menos, diz jornal A cadeira de restaurantes norte-americana McDonald´s está planejando uma nova rodada de demissões e redução dos investimentos, nos EUA, informa o jornal Chicago Tribune. O diário cita "pessoas que tem acesso à informações confidenciais da empresa", afirmando que a companhia planeja cortar centenas de empregos na área administrativa e adiar os investimentos de US$ 300 milhões na renovação de restaurantes mais antigos. O executivo chefe da empresa, Jim Cantalupo, deverá discutir os planos em reunião a ser realizada no dia 7 de abril com analistas. O porta-voz do McDonald´s, Bill Whiteman, disse que nenhuma decisão foi tomada com relação aos cortes de emprego. Em janeiro, a empresa anunciou o fechamento de 719 restaurantes.