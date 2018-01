McDonald´s vende menos nos EUA e mais no Brasil O McDonald´s, maior cadeia de fast-food do mundo, continua a sofrer queda nas vendas em seu principal mercado, os Estados Unidos. Mas no Brasil as vendas cresceram 1,2% este ano na comparação com 2001. Um plano de reestruturação divulgado em outubro nos EUA previa o fechamento de 175 lojas em 10 países no quarto trimestre do ano, a fim de garantir as metas de lucro, que mesmo assim foram frustradas. No Brasil, graças à diversificação de negócios e à promoção de redução de preços dos sanduíches, a operação brasileira deve faturar R$ 1,7 bilhão em 2002, o que representará um crescimento de 6,25% sobre 2001. As promoções de desconto de até 50% nos preços de alguns lanches, iniciadas em maio, contribuíram para elevar as vendas em 1,2% no Brasil, no cálculo da empresa. O McDonald´s estendeu o número de lojas com o sistema delivery, os horários de atendimento e os McCafés. A diversificação e o crescimento do cardápio ajudaram a atrair mais clientes. O vice-presidente de recursos humanos, treinamento e franquia, Alcides Terra, disse que a autonomia dada às diversas operações mundiais confere flexibilidade à empresa para buscar soluções regionais. No Brasil, segundo ele, o ritmo de aumento das vendas deve se estabilizar em 2003. A empresa trabalha com um aumento de tíquetes de caixa de 3%, frente a uma média de 6% nos anos anteriores. Isto porque o desempenho de 2002 foi bom e formou uma base de comparação forte. O número pressupõe um aumento no fluxo de clientes, que deve ocorrer, na opinião de Terra, mesmo com o aumento da inflação. A empresa ainda não definiu se irá rever as tabelas de preços em conseqüência dos reajustes dos alimentos. O incremento do faturamento não está baseado também nos planos de expansão, uma vez que a perspectiva é modesta nesta área. Estão previstos entre 15 e 20 novos restaurantes. Neste ano, foram 19. Os investimentos estarão concentrados nas adaptações das unidades - a empresa tem quatro formatos de restaurantes, de acordo com a clientela e a região - e na adoção do sistema de entrega em um maior número de lojas, além do McCafé. O McDonald´s vai encerrar o ano com 1.212 pontos-de-venda no Brasil (582 restaurantes, 630 quiosques e 30 cafés). Estados Unidos Nos EUA, a empresa informou hoje que as vendas das primeiras semanas de dezembro apresentaram queda em relação às realizadas nos dois primeiros meses do quarto e atual trimestre. Além disso, a companhia deverá apresentar no resultado trimestral um encargo relacionado ao fechamento de lojas próximo de US$ 400 milhões, o que deverá ocasionar num prejuízo líquido para o período. "Tem sido um ano difícil e nossa performance financeira está abaixo das expectativas", afirmou o vice-presidente executivo e chefe de finanças do grupo, Matthew Paull, em comunicado. "Com a liderança de Jim Cantalupo, tenho certeza de que vamos melhorar nossos negócios", disse. No último dia 5, o McDonald´s anunciou a aposentadoria do chairman e CEO, Jack Greenberg, e informou que Cantalupo, atualmente vice-chairman e presidente, assume em 31 de dezembro deste ano. Cantalupo está fazendo avaliações agressivas em todos os negócios da empresa e pretende anunciar mudanças profundas em janeiro. A saída de Greenberg marca o fim de um período de quatro anos em que o executivo tentou reinventar o McDonald´s. Algumas iniciativas deram certo, como os novos itens no cardápio da cadeia e um novo tipo de cozinha que faz as comidas sob pedidos. Ele tentou expandir a atuação da cadeia para outros campos com a oferta de pizza, comida mexicana e mais produtos com frango. O problema é que as vendas permaneceram inalteradas e os lucros caíram nos sete últimos trimestres. Com base nos resultados preliminares de dezembro, o McDonald´s espera que as vendas do mês recuem em relação aos dois primeiros meses do trimestre. Até novembro, as vendas registraram alta de 2% em relação a outubro e novembro de 2001, para um total de US$ 6,9 bilhões em todo o mundo.