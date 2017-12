McDonald´s venderá brinquedo sem lanche As lanchonetes do McDonald´s farão venda avulsa dos brinquedos que acompanham o McLanche Feliz. A Procuradoria da República em São Paulo fez um acordo com a empresa, em função de reclamações de pais que são obrigados a comprar lanche quando seus filhos querem apenas o brinquedo que acompanha o lanche. O acordo estabelece prazo de nove meses, a partir da assinatura do documento, para a implantação do novo sistema de venda dos brinquedos. Em caso de descumprimento, o McDonald?s está sujeito a pagar multa diária de R$ 100 mil. Leia mais no Consultor Jurídico